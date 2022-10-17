Кондратьев: оказываем максимальную помощь жильцам пострадавшего дома в Ейске

Видео «Кубань 24»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл на место крушения самолета Су-34. Он сообщил, что в настоящее время устанавливается местонахождение каждого жильца девятиэтажки на улице Коммунистической.

Глава Кубани подчеркнул, что всем, кого уже удалось обнаружить, оказывается максимальная помощь. Их обеспечивают всем необходимым.

«А дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размешать жильцов в новых квартирах, либо строить», — цитирует Кондратьева оперативный штаб Краснодарского края.

Губернатор также осмотрел пункты временного размещения. Он подчеркнул, что эвакуированных нужно обеспечить всем необходимым, в частности, горячим питанием.

«Также мы должны создать все условия, чтобы завтра утром, люди смогли бы собраться и пойти на работу», — сказал Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 вечером 17 октября рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске. На место ЧП прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Число погибших при пожаре в девятиэтажке увеличилось до четырех человек, еще шесть не выходят на связь.