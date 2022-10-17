Кондратьев прибыл в Ейск на место крушения Су-34
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл на место крушения военного самолета и уже начал работу.
Глава Ейского района Роман Бублик доложил главе региона о проделанной работе. По его словам, жильцы девятиэтажки, пострадавшей от крушения самолета Су-34, обеспечены всем необходимым.
В Ейск на место происшествия также выехала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе МЧС Александру Куренкова вылететь на место происшествия в Ейск и оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В Ейск также выехал полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 вечером 17 октября рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Ейской ЦРБ среди пострадавших трое детей в возрасте от 8 до 10 лет. Остатки рухнувшего самолета потушили около 20:30.
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