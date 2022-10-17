В Ейске семьям погибших при пожаре в девятиэтажке выплатят 1 млн рублей
Происшествия
17.10.2022 22:57
Такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказала замглавы Кубани Анна Минькова
По ее словам, семьям погибших выплатят 1 млн рублей, пострадавшим — по 400 тыс. рублей.
Также вице-губернатор рассказала, что в результате крушения самолета пострадал только один жилой дом.
«Там рядом есть и социальные объекты. Ни один из социальных объектов не пострадал», — сказала Минькова.
Кроме того, она сообщила, что в настоящее время в больницах Ейска находятся 15 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии. Трех пострадавших готовят к отправке в Краснодар санавиацией.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Минькова сообщила о том, что в ККБ № 1 из Ейска доставят пострадавшего с ожогами 70% тела.
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