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В Ейске семьям погибших при пожаре в девятиэтажке выплатят 1 млн рублей

Происшествия
17.10.2022 22:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-semyam-pogibshih-pri-pozhare-v-devyatietazhke-vyplatyat-1-mln-rublej
В Ейске семьям погибших при пожаре в девятиэтажке выплатят 1 млн рублей
Анна Минькова. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказала замглавы Кубани Анна Минькова

По ее словам, семьям погибших выплатят 1 млн рублей, пострадавшим — по 400 тыс. рублей.

Также вице-губернатор рассказала, что в результате крушения самолета пострадал только один жилой дом.

«Там рядом есть и социальные объекты. Ни один из социальных объектов не пострадал», — сказала Минькова.

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время в больницах Ейска находятся 15 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии. Трех пострадавших готовят к отправке в Краснодар санавиацией.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Минькова сообщила о том, что в ККБ № 1 из Ейска доставят пострадавшего с ожогами 70% тела.

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