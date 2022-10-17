В Краснодар из Ейска доставят пострадавшего с ожогами 70% тела
Происшествия
17.10.2022 21:56
Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
По словам замглавы Кубани, пострадавшего экстренно доставят в ожоговый центр ККБ № 1.
«Вертолет санавиации транспортирует пострадавшего с ожогами 70% тела. Он будет доставлен в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1», — написала Анна Минькова в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 вечером 17 октября рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске. На место происшествия из Краснодара направили специалистов ожогового отделения и санавиацию.
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