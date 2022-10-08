Кондратьев ввел в Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал вечером 8 октября.

«На территории Темрюкского района ввели «желтый» уровень террористической опасности. Оперативные службы муниципалитета будут работать в режиме повышенной готовности», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что в местах массового скопления людей усилят патрули и досмотры машин. Для предотвращения возможных ЧС проверят все инфраструктурные и социальные объекты.

«Жителей и гостей Кубани прошу отнестись с пониманием к принятым мерам, а тем, кто планирует ехать в сторону Крымского моста, рекомендуем воздержаться от поездки пока не будет полностью восстановлено движение», — добавил губернатор.

По его словам, для людей организуют питание и помогут им с размещением. Никого не оставят без поддержки.

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