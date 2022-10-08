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Из-за подрыва грузовика на Крымском мосту погибли трое человек

Происшествия
08.10.2022 13:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-podryva-gruzovika-na-krymskom-mostu-pogibli-troe-chelovek
Из-за подрыва грузовика на Крымском мосту погибли трое человек
Фото из соцсетей

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября около 6:00. В результате происшествия обрушились две опоры.

«В результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Специалисты уже подняли из воды тела погибших мужчины и женщины. Их личности устанавливают. Расследование уголовного дела продолжается.

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