Из-за подрыва грузовика на Крымском мосту погибли трое человек

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Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября около 6:00. В результате происшествия обрушились две опоры.

«В результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Специалисты уже подняли из воды тела погибших мужчины и женщины. Их личности устанавливают. Расследование уголовного дела продолжается.