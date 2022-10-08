СК возбудил уголовное дело после подрыва грузовика на Крымском мосту
Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября около 6:00. В результате происшествия частично обрушились два пролета одной из двух веток, предназначенных для автомобильного транспорта.
«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, подрыв грузового автомобиля с полуприцепом произошел на автомобильной части ветки Крымского моста, ведущей на полуостров из Краснодарского края. Взрыв фуры повлек за собой возгорание семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым.
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение направить к месту инцидента бригаду криминалистов. Специалисты должны установить точные обстоятельства и причины ЧП.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту.
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