Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом 8 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Из-за подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту обрушились два пролета.

«Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД», — сказал Песков.

По его словам, Путин получил доклады по ЧП на Крымском мосту от премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Марата Хуснуллина и главы Минтранса Геннадия Савельева.

По поручению президента на место выехали Куренков и Савельев, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате происшествия на Крымском мосту никто не пострадал.