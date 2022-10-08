Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту
Политика
08.10.2022 09:39
Об этом 8 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Из-за подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту обрушились два пролета.
«Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД», — сказал Песков.
По его словам, Путин получил доклады по ЧП на Крымском мосту от премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Марата Хуснуллина и главы Минтранса Геннадия Савельева.
По поручению президента на место выехали Куренков и Савельев, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате происшествия на Крымском мосту никто не пострадал.
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