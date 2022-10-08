Часть Крымского моста обрушилась из-за подрыва грузового автомобиля
Происшествия
08.10.2022 09:05
Утром 8 октября на Крымском мосту оказалось повреждено дорожное полотно. Движение по нему приостановили.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что это произошло из-за того, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, сообщает РИА «Новости».
В НАК уточнили, что в результате подрыва обрушились два автомобильных пролета Крымского моста. В результате происшествия никто не пострадал.
«8 октября в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в сторону Крымского полуострова», — говорится в сообщении НАК.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сетях начали распространять старый фейк с якобы моментом повреждения Крымского моста.
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