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Часть Крымского моста обрушилась из-за подрыва грузового автомобиля

Происшествия
08.10.2022 09:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-krymskogo-mosta-obrushilas-iz-za-podryva-gruzovogo-avtomobilya
Часть Крымского моста обрушилась из-за подрыва грузового автомобиля
Фото из соцсетей

Утром 8 октября на Крымском мосту оказалось повреждено дорожное полотно. Движение по нему приостановили.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что это произошло из-за того, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, сообщает РИА «Новости».

В НАК уточнили, что в результате подрыва обрушились два автомобильных пролета Крымского моста. В результате происшествия никто не пострадал.

«8 октября в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в сторону Крымского полуострова», — говорится в сообщении НАК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сетях начали распространять старый фейк с якобы моментом повреждения Крымского моста.

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