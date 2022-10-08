Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Происшествия
08.10.2022 08:59
Утром 8 октября на Крымском мосту оказалось повреждено дорожное полотно. Движение по нему приостановили.
После новостей об этом происшествии в сетях начали распространять видео, на котором якобы виден момент поражения Крымского моста неким боеприпасом. Этот видеоролик является старым украинским фейком, который появился как минимум полгода назад. Его смонтировали из разных видеофрагментов.
Очевидным подтверждением того, что это видео — фейк, является то, что повреждение Крымского моста произошло рано утром, до восхода солнца. Однако на представленном видео светлое время суток.
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