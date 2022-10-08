На Крымском мосту приостановили движение автомобилей и поездов из-за возгорания цистерны. Видео
Об этом утром 8 октября сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены.
«О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара. Все службы работают. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева», — приводит сообщение Крючкова RT.
Очевидцы выложили в соцсети фото и видео с места происшествия. На них видно, что часть дорожного полотна обрушилась. А рядом, на железнодорожном мосту полыхает несколько цистерн, которые вез поезд.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено.
«Для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки: в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань — Волна». Также организуют полевые кухни, туалеты. Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости», — говорится в сообщении Оперштаба Краснодарского края.
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