Кондратьев: ремонт поврежденного пролета в Ейске может занять от 1 до 5 месяцев

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что при положительном заключении экспертов можно будет начать восстановление разрушенного пролета девятиэтажки, а именно подъездов 2, 3 и 4.

«В зависимости от степени повреждений это займет от месяца до пяти. Но в любом случае, это лучше, чем если мы будем сносить дом и где-то вам приобретать жилье. Я понимаю, что свое жилье оно уже родное», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что власти постараются сделать все, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры, а также помогут им получить средства на ремонт.

По словам Кондратьева, озвученные им сроки ремонта подъездов — это предварительный анализ. Решение по поврежденному дому в Ейске озвучат после совещания, которое пройдет 18 октября в 16:00-17:00.

Сейчас последствия крушения самолета Су-34 в Ейске ликвидируют 420 человек и более 100 единиц техники. Спасатели разбирают поврежденные конструкции.

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