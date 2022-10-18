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В Ейске заявления на компенсации из-за крушения Су-34 подали уже 38 человек

Общество
18.10.2022 15:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-zayavleniya-na-kompensatsii-iz-za-krusheniya-su-34-podali-uzhe-38-chelovek
В Ейске заявления на компенсации из-за крушения Су-34 подали уже 38 человек
Фото t.me/opershtab23

Работу мобильного штаба для жителей Ейска организовали в холле ТЦ «Меотида», который находится на улице Красной, 45/2.

Специалисты из администрации Ейского района и мэрии Ейска — 10 человек, помогают жильцам пострадавшей девятиэтажки оформить выплаты.

«Заявления на компенсации по поручению губернатора Вениамина Кондратьева уже начали принимать. Их подали 38 человек», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Читайте также: Вениамин Кондратьев сообщил, что выплаты пострадавшим в Ейске начнут проводить с 19 октября.

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