В Ейске заявления на компенсации из-за крушения Су-34 подали уже 38 человек
Общество
18.10.2022 15:27
Работу мобильного штаба для жителей Ейска организовали в холле ТЦ «Меотида», который находится на улице Красной, 45/2.
Специалисты из администрации Ейского района и мэрии Ейска — 10 человек, помогают жильцам пострадавшей девятиэтажки оформить выплаты.
«Заявления на компенсации по поручению губернатора Вениамина Кондратьева уже начали принимать. Их подали 38 человек», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.
Читайте также: Вениамин Кондратьев сообщил, что выплаты пострадавшим в Ейске начнут проводить с 19 октября.
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