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Краснодарский край занял первое место в рейтинге по числу упоминаний СМИ в контексте нацпроектов

Общество
17.11.2022 08:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-pervoe-mesto-v-rejtinge-po-chislu-upominanij-smi-v-kontekste-natsproektov
Краснодарский край занял первое место в рейтинге по числу упоминаний СМИ в контексте нацпроектов
Видео канала «Кубань 24»

По данным исследования компании «Медиалогия», в октябре в контексте нацпроектов чаще всего упоминались Краснодарский край, Московская область и Нижегородская области.

Краснодарский край удержал лидирующую позицию с результатом в 6,4 тыс. сообщений. Чаще всего в СМИ писали о получение порядка 750 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на разработку национальных турмаршрутов и обустройство пляжей. Также интерес журналистов вызывали улучшение показателей работы Краснодарского завода электрооборудования и закупка контейнеров для раздельного сбора отходов.

Второй по числу упоминаний стала Московская область — 4,99 тыс. сообщений. В СМИ чаще всего писали об увеличении числа предприятий по обращению с бытовыми отходами, о ремонте 13 высокоинтенсивных шоссе протяженностью свыше 130 км, а также об открытии в регионе новой модельной библиотеки.

Отмечается, что регион по итогам сентября находился на третьем месте. Вторую строчку занимала Волгоградская область, которая теперь опустилась на шестое.

Топ-3 закрыла Нижегородская область с результатом 4,7 тыс. сообщений. Основными темами стали победа области в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых» и получение 256,7 млн рублей из федерального бюджета на комплексное развитие молодежной политики, ремонт автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также в СМИ писали об открытии детской библиотеки, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край в сентябре возглавлял рейтинг регионов по числу упоминаний в СМИ в контексте нацпроектов с результатом 7,3 тыс. сообщений.

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