Краснодарский край возглавил рейтинг самых упоминаемых в СМИ регионов в контексте нацпроектов
Согласно исследованию, которое провела «Медиалогия», Краснодарский край по итогам сентября сохранил лидерство в рейтинге. Второе место у Волгоградской области, бронзу получила Московская область.
Месяцем ранее первые два места выглядели так же, третью строчку занимал Башкортостан, который теперь опустился на восьмое место.
Краснодарский край в сентябре показал результат в 7,3 тыс. сообщений. Чаще всего СМИ писали о влиянии запуска программы льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Также популярностью пользовались тема поддержки семей в регионе и новость о строительстве на Кубани восьми мостов, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Волгоградская область в контексте нацпроектов упоминалась 5,3 тыс. раз. У Московской области по итогам сентября 5,2 тыс. упоминаний, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе Краснодарский край в контексте нацпроектов вышел на первое место с результатом в 6,99 тыс. сообщений.
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
- В Краснодаре экс-следователю СКР и его помощнику не удалось оспорить приговор по делу о взяточничестве
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Бастрыкин взял под контроль расследование дела о загрызенной девочке в Сочи
- Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?