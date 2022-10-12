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Краснодарский край возглавил рейтинг самых упоминаемых в СМИ регионов в контексте нацпроектов

Общество
12.10.2022 17:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-vozglavil-rejting-samyh-upominaemyh-v-smi-regionov-v-kontekste-natsproektov
Краснодарский край возглавил рейтинг самых упоминаемых в СМИ регионов в контексте нацпроектов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно исследованию, которое провела «Медиалогия», Краснодарский край по итогам сентября сохранил лидерство в рейтинге. Второе место у Волгоградской области, бронзу получила Московская область.

Месяцем ранее первые два места выглядели так же, третью строчку занимал Башкортостан, который теперь опустился на восьмое место.

Краснодарский край в сентябре показал результат в 7,3 тыс. сообщений. Чаще всего СМИ писали о влиянии запуска программы льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Также популярностью пользовались тема поддержки семей в регионе и новость о строительстве на Кубани восьми мостов, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Волгоградская область в контексте нацпроектов упоминалась 5,3 тыс. раз. У Московской области по итогам сентября 5,2 тыс. упоминаний, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе Краснодарский край в контексте нацпроектов вышел на первое место с результатом в 6,99 тыс. сообщений.

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