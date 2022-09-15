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Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в августе

Общество
15.09.2022 07:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-stal-samym-upominaemym-v-smi-regionom-v-kontekste-natsproektov-v-avguste
Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в августе
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом говорится в исследовании «Медиалогии».

По данным исследования, в августе Краснодарский край, Волгоградская область и Республика Башкортостан чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов.

Кубань вышла на первое место с результатом в 6,99 тыс. сообщений. Чаще всего СМИ писали об открытии производства Coca-cola в Краснодарском крае, о вхождении региона в десятку лидеров по стране по внедрению экспортного стандарта и о запуске в регионе нового комплекса по изготовлению дорожных знаков.

По итогам июля, первое место в рейтинге занимала Московская область, а Краснодарский край находился на втором. В августе Московская область вышла только на 5-е место, сообщает ТАСС.

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