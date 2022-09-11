Краснодарский край вошел в топ-3 регионов РФ по продажам санаторных путевок с кешбэком

Фото пресс-службы администрации Сочи

В период с 25 августа по 10 сентября прошел осенний этап продаж путевок по программе туристического кешбэка. По его итогам Кубань заняла второе место по России и первое — по ЮФО.

Лидером общероссийского рейтинга стал Ставропольский край с популярными Кавминводами. Серебро получил Краснодарский край. На третьем месте — Башкортостан.

В ЮФО Краснодарский край занял первое место по продажам путевок. Чаще всего бронировали места в санаториях Сочи. Стоимость путевки в среднем составила 6,9 тыс. рублей. Также популярностью пользовались санатории Туапсе (средняя цена путевки — 5,8 тыс. рублей), Анапы (5,6 тыс. рублей), Горячего Ключа (5,3 тыс. рублей), Геленджика (5,5 тыс. рублей) и Краснодара (4,8 тыс. рублей).

Второе место по ЮФО занят Крым. Третье место получила Республика Адыгея, сообщает портал «Санатории-России.рф».

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