Краснодарский край вошел в топ-3 регионов РФ по продажам санаторных путевок с кешбэком
В период с 25 августа по 10 сентября прошел осенний этап продаж путевок по программе туристического кешбэка. По его итогам Кубань заняла второе место по России и первое — по ЮФО.
Лидером общероссийского рейтинга стал Ставропольский край с популярными Кавминводами. Серебро получил Краснодарский край. На третьем месте — Башкортостан.
В ЮФО Краснодарский край занял первое место по продажам путевок. Чаще всего бронировали места в санаториях Сочи. Стоимость путевки в среднем составила 6,9 тыс. рублей. Также популярностью пользовались санатории Туапсе (средняя цена путевки — 5,8 тыс. рублей), Анапы (5,6 тыс. рублей), Горячего Ключа (5,3 тыс. рублей), Геленджика (5,5 тыс. рублей) и Краснодара (4,8 тыс. рублей).
Второе место по ЮФО занят Крым. Третье место получила Республика Адыгея, сообщает портал «Санатории-России.рф».
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