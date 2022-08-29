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Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением для путешествий с кешбэком

Экономика
29.08.2022 11:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurorty-krasnodarskogo-kraya-stali-samym-populyarnym-napravleniem-dlya-puteshestvij-s-keshbekom
Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением для путешествий с кешбэком
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 29 августа сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Осенний этап продажи туристических туров с кешбэком стартовал в России с 25 августа.

За первые дни действия специальной программы больше всего туров с кешбэком продали на курорты Краснодарского края, Кавказских минеральных вод, а также в Подмосковье, Казань, Алтай и Дагестан.

«За первые дни программой воспользовались порядка 100 тыс. человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Кешбэк составил около 500 млн рублей», — написала Догузова в Telegram.

По ее словам, с начала осеннего этапа программы кешбэка продажи у туроператоров выросли в 2,5 раза.

Осенний этап продаж туров с кешбэком продлится до 10 сентября. Отправится в поездку можно будет с 1 октября по 25 декабря.

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