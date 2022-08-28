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Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов

Экономика
28.08.2022 11:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-v-barhatnyj-sezon-ozhidaet-rekordnoe-chislo-turistov
Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, турпоток в бархатный сезон на курортах Краснодарского края будет рекордным. В этом году не отмечается 15-20% снижения цен на проживание, которое всегда бывает в начале сентября.

«У нас август лучше, и сентябрь будет лучше процентов на 50, чем год назад… Отели заполняются, видимо, очень хорошо, и снижение символическое — буквально 4-5 процентов. Видимо, отели уверены, что они смогут продать начало сентября и бархатный сезон по летним ценам, то есть загрузка очень хорошая», — сказал Сергей Ромашкин.

На курортах в 2021 году турпоток почти достиг показателей рекордного 2019 года — тогда на Кубани отдохнули 17 млн человек по сравнению с 17,3 млн туристов в допандемийном 2019 году, сообщает ТАСС.

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