Анапа вошла в топ-3 самых популярных и дешевых направлений бархатного сезона

Видео канала «Кубань 24»

К осени средний чек на проживание в отелях и квартирах подешевеет. Аналитики сервиса бронирования уже фиксируют снижение стоимости сентябрьских предложений на 16%.

Так, в Анапе сутки в отеле обойдутся в среднем около 2,5 тыс. рублей. Апартаменты дешевле можно найти только в Кисловодске и Калининграде. К примеру, переночевать в Сочи будет стоить около 3 тыс. рублей. Затем по росту стоимости идут Гагра, Санкт-Петербург, Махачкала и Ялта.

Москва замыкает этот осенний топ-10. За остановку в столичных отелях туристы в среднем заплатят более 3,6 тыс. рублей.

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