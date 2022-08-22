Бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани закончится не раньше первой декады октября

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Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в России осенью прогнозируется длительный бархатный сезон. Это связано с тем, что вода прогрелась до высокой температуры.

«Температура воды на востоке Черного моря — 25-26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость», — сказал глава Росгидромета.

Роман Вильфанд отметил, что в Калининградской области также необычно высокая температура воды — 24 градуса. По его словам, обычно бархатный сезон длится до конца сентября, но в этом году он закончится не раньше первой декады октября, сообщает ТАСС.

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