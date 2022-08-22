Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани закончится не раньше первой декады октября

Общество
22.08.2022 07:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/barhatnyj-sezon-na-chernomorskom-poberezhe-kubani-zakonchitsya-ne-ranshe-pervoj-dekady-oktyabrya
Бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани закончится не раньше первой декады октября
Фото Pexels, pixabay.com

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в России осенью прогнозируется длительный бархатный сезон. Это связано с тем, что вода прогрелась до высокой температуры.

«Температура воды на востоке Черного моря — 25-26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость», — сказал глава Росгидромета.

Роман Вильфанд отметил, что в Калининградской области также необычно высокая температура воды — 24 градуса. По его словам, обычно бархатный сезон длится до конца сентября, но в этом году он закончится не раньше первой декады октября, сообщает ТАСС.

Читайте также: Краснодарский край возглавил рейтинг регионов для отдыха в бархатный сезон.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
  6. В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки
Прямой эфир
Мы в соцсетях