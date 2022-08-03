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Краснодарский край возглавил рейтинг регионов для отдыха в бархатный сезон

Общество
03.08.2022 08:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-vozglavil-rejting-regionov-dlya-otdyha-v-barhatnyj-sezon
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно данным о бронировании отелей и квартир туристами в августе и сентябре, Кубань оказалась самым востребованным направлением отдыха в бархатный сезон.

Также в лидерах Крым и Ленинградская область. В пятерку вошли Татарстан и Приморский край.

Кроме того, у туристов популярны Калининградская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Карелия и Дагестан. Отмечается, что забронировать здесь отель или квартиру в бархатный сезон можно в среднем за 3,5 тыс. рублей в сутки. Так, например, в Сочи найти жилье можно за 3 тыс. 469 рублей за ночь, в Ялте — за 4 тыс. 454 рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса Tvil.ru.

Отмечается, что популярность отдыха в бархатный сезон увеличилась на 67 % в сравнении с прошлым годом.

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