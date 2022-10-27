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Бывший вице-губернатор Александр Трембицкий стал сенатором от Краснодарского края

Политика
27.10.2022 13:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-vitse-gubernator-aleksandr-trembitskij-stal-senatorom-ot-krasnodarskogo-kraya
Бывший вице-губернатор Александр Трембицкий стал сенатором от Краснодарского края
Александр Трембицкий. Фото пресс-службы ЗСК

Экс-замглавы Краснодарского края, вице-спикер ЗСК Александр Трембицкий получил статус сенатора от Кубани в Совете Федераций.

Депутаты на очередной сессии 27 октября единогласно утвердили кандидатуру Трембицкого.

«Все 68 депутатов единогласно проголосовали за назначение на эту должность Александра Трембицкого. <…> Уверен, он будет помогать продвигать инициативы и решения, которые важны для Кубани», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Александр Трембицкий родился 28 октября 1987 года в Краснодарском крае. С 2012 года занимал должность замглавы Кореновского района, в 2014 году перешел работать в министерство промышленности и энергетики Кубани. С 2017 года занимал пост замглавы Геленджика. Затем сначала стал заместителем министра ЖКХ и ТЭК Краснодарского края, потом возглавил ведомство. С 30 сентября 2020 года был вице-губернатором по коммунальным вопросам. В 2022 году стал заместителем председателя ЗСК седьмого созыва.

Также губернатор Кубани поблагодарил бывшего сенатора от Краснодарского края Владимира Бекетова за инициативу перейти на работу в ЗСК.

«В это непростое время нам нужны прагматичные и профессиональные люди, которые знают, как живут сегодня муниципалитеты, что нужно, чтобы они сохраняли стабильность и развивались. Сегодня важно сделать все, чтобы у жителей края была уверенность в завтрашнем дне. Считаю, что профессионализм и опыт Владимира Андреевича принесет пользу и краю, и всем жителям Кубани», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президиум Краснодарского регионального политсовета «Единой России» определил кандидата от ЗСК в члены Совета Федерации.

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