Бывший вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий стал кандидатом в сенаторы от региона

Александр Трембицкий. Фото t.me/trembickiy

Президиум Краснодарского регионального политсовета «Единой России» определил кандидата от Законодательного собрания края в члены Совета Федерации.

Секретарь регионального отделения партии Николай Гриценко предложил кандидатуру заместителя председателя ЗСК, бывшего вице-губернатора по вопросам ТЭК и ЖКХ Александра Трембицкого.

«Члены Президиума голосовали единогласно. Кандидатура будет представлена на утверждение Президиуму Генсовета партии», — сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Александр Трембицкий занимал должности заместителей глав Кореновского района и Геленджика. Затем был министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и впоследствии вице-губернатором по коммунальным вопросам. В 2022 году стал заместителем председателя ЗСК седьмого созыва.

Читайте также: вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара.