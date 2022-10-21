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Бывший вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий стал кандидатом в сенаторы от региона

Политика
21.10.2022 19:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-vitse-gubernator-kubani-aleksandr-trembitskij-stal-kandidatom-v-senatory-ot-regiona
Бывший вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий стал кандидатом в сенаторы от региона
Александр Трембицкий. Фото t.me/trembickiy

Президиум Краснодарского регионального политсовета «Единой России» определил кандидата от Законодательного собрания края в члены Совета Федерации. 

Секретарь регионального отделения партии Николай Гриценко предложил кандидатуру заместителя председателя ЗСК,  бывшего вице-губернатора по вопросам ТЭК и ЖКХ Александра Трембицкого.

«Члены Президиума голосовали единогласно. Кандидатура будет представлена на утверждение Президиуму Генсовета партии», — сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Александр Трембицкий занимал должности заместителей глав Кореновского района и Геленджика. Затем был министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и впоследствии вице-губернатором по коммунальным вопросам. В 2022 году стал заместителем председателя ЗСК седьмого созыва. 

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