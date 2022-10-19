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Вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара

Политика
19.10.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-gubernator-evgenij-naumov-podal-zayavku-na-dolzhnost-mera-krasnodara
Вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара
Фото t.me/kondratyevvi

Об этом 19 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул, что Наумов — опытный руководитель и сможет справиться с вызовами, стоящими перед городом.

«Встретился сегодня с Евгением Наумовым. Он подал документы на участие в конкурсе на должность главы Краснодара. Это его решение мы обсуждали еще неделю назад. Одобрил его желание побороться за место мэра», — сказал Кондратьев.

Губернатор также отметил, что Наумов не понаслышке знает о проблемах Краснодара.

«Он опытный руководитель, много лет проработал на различных должностях в администрации Краснодара и края. И, конечно, не понаслышке знает какие у кубанской столицы есть проблемы. Это автомобильные пробки, вопросы ЖКХ и обманутых дольщиков, точечная застройка. Впереди много работы. Уверен, Евгений Наумов сможет справиться с вызовами, которые стоят перед городом», — написал Кондратьев в Telegram.

Наумов, в свою очередь, сказал, что готов к ответственной работе.

«Краснодар — мой родной город, здесь живут мои дети. Важно создавать комфортные условия для жизни. Понимаю, что первоочередные задачи — перелистнуть страницу с проблемами обманутых дольщиков, продолжить строительство школ, детских садов, поликлиник, которые так ждут краснодарцы. Спасибо вам за доверие», — цитирует Наумова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на должность мэра Краснодара зарегистрировали 14 кандидатов.

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