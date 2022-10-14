В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Период подачи заявлений завершился 14 октября в 17:00. На должность мэра Краснодара зарегистрировали 14 кандидатов.

После этого документы пройдут проверку. По результатам оценки во второй этап конкурса пройдут кандидаты, чьи документы соответствуют требованиям.

«Второй, основной этап конкурса — индивидуальные собеседования — состоится 8 ноября. Напомню, что по Уставу Краснодара глава избирается городской Думой из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией по результатам конкурса», — рассказал замначальника управления делами, начальник юридического отдела городской Думы Кирилл Перцев.

По результатам конкурса в городскую Думу Краснодара для рассмотрения кандидатур необходимо представить не менее двух кандидатов. Окончательное решение примут на ближайшем после конкурса заседании Гордумы. Мэра Краснодара выберут депутаты во время тайного голосования, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отбором кандидатов займется специальная комиссия. Четыре человека в ней представляют администрацию края, еще столько же — городскую власть.