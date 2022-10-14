Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Стартовал последний день приема заявок на должность мэра Краснодара

Политика
14.10.2022 10:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/startoval-poslednij-den-priema-zayavok-na-dolzhnost-mera-krasnodara
Стартовал последний день приема заявок на должность мэра Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Администрация краевой столицы будет принимать документы конкурсантов на должность градоначальника 14 октября до 17:00.

В заявке необходимо указать дату и место рождения, адрес проживания, образование, основное место работы, гражданство и данные паспорта. Пока документы подали 9 человек.

Отбором кандидатов займется специальная комиссия. Четыре человека в ней представляют администрацию края, еще столько же — городскую власть. Сам конкурс по отбору кандидатов на пост главы краевого центра состоится 8 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заявки на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара подали уже 9 человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении границ «Сириуса»
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  5. Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях