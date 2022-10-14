Стартовал последний день приема заявок на должность мэра Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Администрация краевой столицы будет принимать документы конкурсантов на должность градоначальника 14 октября до 17:00.

В заявке необходимо указать дату и место рождения, адрес проживания, образование, основное место работы, гражданство и данные паспорта. Пока документы подали 9 человек.

Отбором кандидатов займется специальная комиссия. Четыре человека в ней представляют администрацию края, еще столько же — городскую власть. Сам конкурс по отбору кандидатов на пост главы краевого центра состоится 8 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заявки на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара подали уже 9 человек.