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Заявки на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара подали уже 9 человек

Политика
10.10.2022 16:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/zayavki-na-uchastie-v-konkurse-na-dolzhnost-mera-krasnodara-podali-uzhe-9-chelovek
Заявки на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара подали уже 9 человек
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара объявили в конце августа после того, как с этого поста досрочно ушел Андрей Алексеенко.

Принимать документы от кандидатов на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара начали 15 сентября, а завершат уже на этой неделе — 14 октября. Конкурс по отбору кандидатов на пост главы краевого центра проведут 8 ноября в 11:00.

Известно, что заявки на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара подали уже 9 человек. При этом личные данные кандидатов пока не оглашают.

Подать документы можно до 14 октября с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Красная, 122, кабинет 148. Интересующие вопросы можно уточнить по телефонам: 8 (861) 253-56-69 и 8 (861) 259-50-12.

Отбор кандидатов на пост главы краевой столицы проведет конкурсная комиссия, в которую вошли восемь человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до проведения конкурса исполнять обязанности главы Краснодара будет Максим Слюсарев.

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