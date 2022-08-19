Имя нового мэра Краснодара станет известно осенью
Согласно Уставу города, после досрочного прекращения полномочий мэра Андрей Алексеенко, исполнять его обязанности будет первый заместитель — Максим Слюсарев.
Председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко 19 августа во время внеочередного заседания заявила, что следующее заседание состоится 24 или 25 августа. На нем депутаты будут определяться по конкурсной комиссии и объявлению конкурса на должность главы Краснодара.
Предположительно, конкурс по отбору кандидатов на пост мэра краевого центра может начаться в сентябре. С учетом проведения всех его этапов имя нового главы Краснодара может стать известно уже в октябре.
Исполняющий обязанности главы города Максим Слюсарев родился в 1972 году в Краснодаре. В 1998 году он окончил Московский государственный университет коммерции, а в 2021 году КубГУ по специальности «Экономика».
С 2016 по 2021 годы Слюсарев был советником губернатора Краснодарского края. На должность первого замглавы Краснодара его назначили в декабре 2021 года.
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