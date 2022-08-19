Андрей Алексеенко покинул пост мэра Краснодара
Об этом стало известно 19 августа во время внеочередного заседания Гордумы.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко накануне подал в Гордуму заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи с переходом на другую работу.
В заседании приняли участие 38 депутатов. Они единогласно поддержали заявление Алексеенко о досрочном прекращении полномочий на посту главы Краснодара.
«Вы возглавили Краснодар в непростое время новых вызовов. За время вашей работы во главе команды администрации города развитие краевой столицы продолжалось по всем направлениям. Во многом благодаря вашему упорству и принципиальности в Краснодаре градостроительная политика выстроена в интересах жителей, разработан новый генеральный план, решаются проблемы дольщиков, ведется масштабное строительство детских садов, школ и иных социальных объектов», — сказал первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась, обращаясь к Алексеенко.
Замгубернатора также добавил, что Алексеенко будет продолжать государственную службу «на других направлениях, которые сейчас нужны России».
Андрей Алексеенко стал главой краевой столицы в ноябре 2021 года. На этой должности он сменил Евгения Первышова, который избрался в Госдуму по одномандатному избирательному округу.
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