Андрей Алексеенко покинул пост мэра Краснодара

Андрей Алексеенко. Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом стало известно 19 августа во время внеочередного заседания Гордумы.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко накануне подал в Гордуму заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи с переходом на другую работу.

В заседании приняли участие 38 депутатов. Они единогласно поддержали заявление Алексеенко о досрочном прекращении полномочий на посту главы Краснодара.

«Вы возглавили Краснодар в непростое время новых вызовов. За время вашей работы во главе команды администрации города развитие краевой столицы продолжалось по всем направлениям. Во многом благодаря вашему упорству и принципиальности в Краснодаре градостроительная политика выстроена в интересах жителей, разработан новый генеральный план, решаются проблемы дольщиков, ведется масштабное строительство детских садов, школ и иных социальных объектов», — сказал первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась, обращаясь к Алексеенко.

Замгубернатора также добавил, что Алексеенко будет продолжать государственную службу «на других направлениях, которые сейчас нужны России».

Андрей Алексеенко стал главой краевой столицы в ноябре 2021 года. На этой должности он сменил Евгения Первышова, который избрался в Госдуму по одномандатному избирательному округу.

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