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Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области

Политика
17.08.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/meru-krasnodara-andreyu-alekseenko-prochat-mesto-glavy-kabmina-harkovskoj-oblasti
Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
Андрей Алексеенко

По информации источника, глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время может стать председателем Совета министров администрации Харьковской области.

Свою карьеру Алексеенко начинал инженером по техническому надзору на заводе. Он был заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности главы Ейского района, а также был первым вице-губернатором Краснодарского края, сообщает «Соловьев Live».

В ноябре 2021 года Андрей Алексеенко стал мэром Краснодара. На этой должности он сменил Евгения Первышова, который избрался в Госдуму по одномандатному избирательному округу.

Читайте также: мэр Краснодара посетил территории Харьковской области, находящиеся под контролем РФ.

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