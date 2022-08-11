Мэр Краснодара посетил освобожденные территории Харьковской области
Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко лично посетил разрушенные населенные пункты, чтобы оценить фронт работ.
«Первое, что необходимо сделать, — обеспечить начало учебного года. Поэтому школы в приоритете. Второй вопрос повестки дня — это отопительный сезон и запуск котельных, чтобы обеспечить теплом объекты инфраструктуры и здравоохранения, а также многоквартирный жилой фонд», — сказал Алексеенко.
Жители Кубани уже давно помогают ДНР и ЛНР. Это и гуманитарные эшелоны, и размещение детей в краевых санаториях. Уже 39 регионов РФ согласились содействовать в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет о тех районах, которые уже контролируются российскими войсками и народной милицией.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Краснодарского края в Харьковскую область прибыла очередная партия гуманитарного груза.
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