Из Краснодарского края в Харьковскую область прибыла очередная партия гуманитарного груза

Видео канала «Кубань 24»

Ее адресовали жителям Купянского района. В грузовиках привезли строительные материалы и продукты питания: растительное масло, консервы, макароны, крупы, чай и кофе.

Колонну с грузом сопровождал глава Краснодара Андрей Алексеенко.

«Очередной гуманитарный конвой из Краснодарского края пришел для жителей Харьковской области. Привезли продукты питания и стройматериалы на восстановление архитектуры области», — отметил Алексеенко.

В июле Краснодарский край взял шефство над освобожденными территориями Харьковской области. Планируется регулярная доставка гуманитарной помощи. На очереди партия груза с медикаментами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край направил еще 65 т гуманитарной помощи в Харьковскую область.