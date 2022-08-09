Из Краснодарского края в Харьковскую область прибыла очередная партия гуманитарного груза
Общество
09.08.2022 08:20
Ее адресовали жителям Купянского района. В грузовиках привезли строительные материалы и продукты питания: растительное масло, консервы, макароны, крупы, чай и кофе.
Колонну с грузом сопровождал глава Краснодара Андрей Алексеенко.
«Очередной гуманитарный конвой из Краснодарского края пришел для жителей Харьковской области. Привезли продукты питания и стройматериалы на восстановление архитектуры области», — отметил Алексеенко.
В июле Краснодарский край взял шефство над освобожденными территориями Харьковской области. Планируется регулярная доставка гуманитарной помощи. На очереди партия груза с медикаментами.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край направил еще 65 т гуманитарной помощи в Харьковскую область.
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