Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из Краснодарского края в Харьковскую область прибыла очередная партия гуманитарного груза

Общество
09.08.2022 08:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodarskogo-kraya-v-harkovskuyu-oblast-pribyla-ocherednaya-partiya-gumanitarnogo-gruza
Видео канала «Кубань 24»

Ее адресовали жителям Купянского района. В грузовиках привезли строительные материалы и продукты питания: растительное масло, консервы, макароны, крупы, чай и кофе.

Колонну с грузом сопровождал глава Краснодара Андрей Алексеенко.

«Очередной гуманитарный конвой из Краснодарского края пришел для жителей Харьковской области. Привезли продукты питания и стройматериалы на восстановление архитектуры области», — отметил Алексеенко.

В июле Краснодарский край взял шефство над освобожденными территориями Харьковской области. Планируется регулярная доставка гуманитарной помощи. На очереди партия груза с медикаментами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край направил еще 65 т гуманитарной помощи в Харьковскую область.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
  3. В Краснодарском крае в суд направили дело жестокого отца, дети которого ночевали в хлеву
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Сочи женщина ночью упала в провал на дороге, который образовался из-за оползня
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
Прямой эфир
Мы в соцсетях