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Краснодарский край направил еще 65 т гуманитарной помощи в Харьковскую область

Общество
06.08.2022 19:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-napravil-eshhe-65-t-gumanitarnoj-pomoshhi-v-harkovskuyu-oblast
Краснодарский край направил еще 65 т гуманитарной помощи в Харьковскую область
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Колонна из четырех большегрузов 6 августа выехала из Кореновска. В Харьковскую область направили 65 т гуманитарной помощи: продукты, средства гигиены и строительные материалы.

В формировании груза участвовали ресурсоснабжающие организации Кубани, местные производители продуктов, предприниматели и агрофирмы. В погрузке и сортировке груза участвовали казаки, волонтеры штаба «МыВместе» и общественники.

Кубань направила в ДНР, ЛНР и в освобожденные в ходе спецоперации регионы более 815 т гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: казаки Кубанского казачьего войска 2 августа передали жителям Донецка и Мариуполя предметы первой необходимости, продукты, воду и медикаменты.

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