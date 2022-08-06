Краснодарский край направил еще 65 т гуманитарной помощи в Харьковскую область
Общество
06.08.2022 19:49
Колонна из четырех большегрузов 6 августа выехала из Кореновска. В Харьковскую область направили 65 т гуманитарной помощи: продукты, средства гигиены и строительные материалы.
В формировании груза участвовали ресурсоснабжающие организации Кубани, местные производители продуктов, предприниматели и агрофирмы. В погрузке и сортировке груза участвовали казаки, волонтеры штаба «МыВместе» и общественники.
Кубань направила в ДНР, ЛНР и в освобожденные в ходе спецоперации регионы более 815 т гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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