Алексеенко: жители Краснодара — часть меня, часть моего сердца

Андрей Алексеенко. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава Краснодара ушел в отставку со своего поста 19 августа во время внеочередного заседания Гордумы. Депутаты единогласно приняли заявление Андрея Алексеенко о досрочном прекращении полномочий на посту мэра.

«Девять месяцев назад мне было оказано высокое доверие губернатором Краснодарского края, корпусом города возглавить Краснодар. Не самая простая задача на самом деле. Это динамично растущий город и динамика роста, естественно, не бывает без проблем. Я не хочу сказать, что за это время удалось решить что-то, нет. Но поддержать динамику и нарастить объемы, наверное, получилось», — сказал Алексеенко.

Экс-глава Краснодара предположил, что с таким объемом строительства соцобъектов город должен полностью решить проблему с социальной инфраструктурой в течение 5 лет.

По словам Алексеенко, решение об уходе с поста главы города было важным, но непростым. Он подчеркнул, что Краснодарский край шефствует над территорией Харьковской области, находящейся под контролем РФ. За время командировок в этот регион он понял, что живущие там люди нуждаются в квалифицированной помощи.

«Дорогие друзья, я не прощаюсь ни с городом Краснодаром, ни с Краснодарским краем. Это моя родина. И жители города Краснодара — часть меня, часть моего сердца. Хочу поблагодарить всех за совместную работу и пожелать всем успехов», — добавил бывший глава краевого центра.

Депутаты Гордумы проводили Алексеенко бурными аплодисментами.

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