В Славянском районе восстановили электроснабжение после падения обломков БПЛА

Из-за падения фрагментов сбитых беспилотников ночью 17 декабря без света в Славянском районе остались около 38,8 тыс. человек. По данным на 10:00, без света оставались 12,7 тыс. человек.

В настоящее время электроснабжение возобновлено в полном объеме.

По данным ЕДДС района, энергоснабжение полностью восстановили в 15.52, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ремонтных работах были задействованы пять аварийных бригад, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 декабря фрагменты сбитых беспилотников упали на территории Славянского и Красноармейского районов. В Славянском районе повреждения зафиксировали не менее чем в пяти частных домах. В результате падения обломков дронов пострадали два человека. Как сообщил вице-губернатор Александр Руденко, пострадавших санавиацией доставят в Краевую клиническую больницу № 1.

Также были повреждены линии электропередачи. Школы и детсады приостановили работу. Обломки БПЛА также упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, произошел пожар.

