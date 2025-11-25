В Новороссийске вывезли грузовик, сгоревший после падения обломков беспилотника

Обломки украинского беспилотника, уничтоженного силами ПВО, упали на фуру, проезжавшую по селу Борисовка ночью 25 ноября.

Автомобиль загорелся, водитель успел покинуть кабину и не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали. Тягач выгорел полностью. Днем 25 ноября сгоревшее транспортное средство погрузили и вывезли с места происшествия.

В ближайшее время на месте пожара приступят к уборке дорожного полотна, сообщил в Telegram замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шесть жителей региона получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по семь многоквартирных и частных домов, пострадали четыре человека

Из-за падения фрагментов БПЛА пожар разгорелся на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Также обломки сбитых беспилотников повредили два детсада в Туапсинском округе. Кроме того, из-за атаки в Павловском районе пострадали семь домовладений.

В своих соцсетях Маргарита Симоньян предложила помощь землякам, пострадавшим от БПЛА на Кубани.

Подробнее о том, что известно о ночной атаке БПЛА на курорты Краснодарского края, читайте здесь.

