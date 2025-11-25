Обломки сбитых беспилотников повредили два детсада в Туапсинском округе

Детские дошкольные учреждения получили повреждения после массированной атаки беспилотников ВСУ на города Краснодарского края в ночь на 25 ноября.

В Туапсинском округе осколки сбитого БПЛА упали на территории детсада № 40, в детсаду № 41 выбило окна, рассказал замглавы Кубани Александр Руденко. Он по телефону обсудил масштабы повреждений с главой муниципалитета Сергеем Бойко. Сейчас оба детсада временно не принимают детей.

Детский сад № 41 возобновит полноценную работу уже завтра, уточнил вице-губернатор. Детсад № 40 перейдет на режим кратковременного пребывания детей.

«27 ноября оба учреждения заработают в полном режиме. После восстановительных работ обещаю заехать и проверить», — написал замглавы Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Шесть жителей региона получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по семь многоквартирных и частных домов, пострадали четыре человека. Также травмы получил охранник МКД в Туапсе.

В ночь на 25 ноября над территорией России ликвидировали 249 украинских БПЛА. Из них больше всего сбили над акваторией Черного моря — 116, еще 76 уничтожили на территории Краснодарского края и 4 — над Азовским морем.

