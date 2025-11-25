Почти 200 украинских БПЛА сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями 25 ноября

В ночь на вторник ВСУ предприняли одну из самых длительных и массированных попыток атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с 23:00 24 ноября до 7:00 25 ноября над территорией России перехватили и уничтожили 249 украинских БПЛА. Из них больше всего сбили над акваторией Черного моря — 116, еще 76 уничтожили на территории Краснодарского края и 4 — над Азовским морем.

В небе над Крымом подавили 23 дрона, в Ростовской области перехватили 16 БПЛА, еще 7 беспилотников сбили в Брянской области.

Над Курской областью обезвредили 4 дрона, над Белгородской — 2 и над Липецкой — 1, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили в 6:11 25 ноября.

Ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Шесть жителей региона получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по 7 многоквартирных и частных домов, пострадали 4 человека. Также травмы получил охранник МКД в Туапсе.

