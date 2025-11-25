Беспилотную опасность отменили утром 25 ноября в Краснодарском крае
Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили во вторник в 6:11.
Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в регионе с 20:30 24 ноября.
«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в оповещении МЧС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Шесть жителей региона получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по 7 многоквартирных и частных домов, пострадали 4 человека.
