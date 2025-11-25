Пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе локализовали на 100 «квадратах»

Возгорание произошло ночью 25 ноября в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на территорию Краснодарского края.

Из-за падения обломков дрона пожар произошел на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожар локализовали.

Никто из жильцов не пострадал. На месте работают специалисты, сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили в 6:11 25 ноября.

Ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Шесть жителей региона получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по 7 многоквартирных и частных домов, пострадали 4 человека. Также травмы получил охранник МКД в Туапсе.

Читайте также: ночная атака БПЛА на курорты Краснодарского края — что известно о налете дронов?

Подпишись, здесь всегда интересно.