Маргарита Симоньян предложила помощь землякам, пострадавшим от БПЛА на Кубани

Ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. В результате пострадали шесть человек.

Рано утром 25 ноября главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к подписчикам в своем Telegram-канале и предложила помощь пострадавшим землякам — починить крышу или «еще что».

«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам», — написала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в Краснодарском крае объявили вечером 24 ноября, отменили утром 25 ноября. Ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Шесть жителей региона получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по 7 многоквартирных и частных домов, пострадали 4 человека.

Читайте также: ночная атака БПЛА на курорты Краснодарского края — что известно о налете дронов?

Подпишись, здесь всегда интересно.