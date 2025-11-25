Семь домовладений пострадали из-за атаки БПЛА в Павловском районе

Ночью 25 ноября Кубань подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Над регионом сбили 76 украинских БПЛА.

Обломки дронов повредили семь домовладений в Павловском районе. Фрагменты упали в станице Новолеушковской. В одном доме фрагменты БПЛА повредили крышу, в нескольких выбили окна.

Также произошел обрыв провода высоковольтной линии. Сейчас специалисты завершают восстановление электроснабжения.

На место выехал глава Павловского района Роман Парахин. Сейчас там работают оперативные и специальные службы. Муниципальная комиссия оценивает причиненный ущерб. Жителям окажут необходимую помощь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Шесть жителей региона получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по семь многоквартирных и частных домов, пострадали четыре человека. Также травмы получил охранник МКД в Туапсе.

Обломки сбитых беспилотников повредили два детсада в Туапсинском округе. Осколки сбитого БПЛА упали на территории детсада № 40, в детсаду № 41 выбило окна, 27 ноября оба учреждения заработают в полном режиме.

