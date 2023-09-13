В Краснодарском крае расширили зону наблюдения из-за распространения вируса АЧС

По данным департамента ветеринарии Краснодарского края, вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в четырех районах.

В связи с этим угрожаемая зона и зона наблюдения расширена. В нее вошли 11 районов — Кущевский, Староминский, Каневской, Красноармейский, Ленинградский, Павловский, Крыловской, Брюховецкий, Тимашевский, Приморско-Ахтарский и Калининский.

Кроме того, в зону наблюдения вошли отдельные сельские поселения: Дядьковское, Сергиевское, Братковское, Новоберезанское и Пролетарское — в Кореновском районе, Копанское и Ясенское — в Ейском районе, Нововеличковское — в Динском районе, Забойское, Кировское, Петровское, Целинное, Протокское, Прибрежное, Голубая Нива и город Славянск-на-Кубани — в Славянском районе, а также Незамаевское сельское поселение — в Новопокровском районе.

Специалисты департамента ветеринарии края и подведомственными учреждения проводят работу по ликвидации очагов АЧС и недопущению дальнейшего распространения заболевания, сообщает пресс-служба ветеринарного ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вспышку африканской чумы свиней обнаружили в Кущевском и в Брюховецком районах. На обоих предприятиях ввели карантин. На территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районе выявили третий очаг АЧС. О четвертом очаге АЧС стало известно 11 сентября. Его обнаружили на территории свиноводческого комплекса «Делимит АО «Кубанский бекон» в Калининском районе.

В одном из магазинов Тимашевска нашли субпродукты, зараженные африканской чумой свиней. Позже ДНК вируса АЧС обнаружили в пробах свиноводческой продукции и сырья, которое хранилось в холодильной камере на улице Уральской, 95 в Краснодаре.