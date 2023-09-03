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Вспышку африканской чумы свиней обнаружили на предприятии на Кубани, введен карантин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vspyshku-afrikanskoj-chumy-svinej-obnaruzhili-na-predpriyatii-na-kubani-vveden-karantin
Вспышку африканской чумы свиней обнаружили на предприятии на Кубани, введен карантин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вспышка АЧС произошла на предприятии «Импульс» в Кущевском районе.

Об этом сообщается в постановление главы Краснодарского края о введении карантина. Документ опубликовали на сайте администрации региона.

Эпизоотическим очагом определена территория предприятия «Импульс» в хуторе Большая Лопатина.

«Определить угрожаемой зоной — территорию радиусом 7 километров от границ эпизоотического очага… зоной наблюдения — территорию радиусом 10 километров от границ угрожаемой зоны», — говорится в документе.

В связи с выявленным заболеванием вводятся соответствующие запреты на оборот животных и продукции, а таже другие ограничительные меры.

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