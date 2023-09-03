Вспышку африканской чумы свиней обнаружили на предприятии на Кубани, введен карантин

Вспышка АЧС произошла на предприятии «Импульс» в Кущевском районе.

Об этом сообщается в постановление главы Краснодарского края о введении карантина. Документ опубликовали на сайте администрации региона.

Эпизоотическим очагом определена территория предприятия «Импульс» в хуторе Большая Лопатина.

«Определить угрожаемой зоной — территорию радиусом 7 километров от границ эпизоотического очага… зоной наблюдения — территорию радиусом 10 километров от границ угрожаемой зоны», — говорится в документе.

В связи с выявленным заболеванием вводятся соответствующие запреты на оборот животных и продукции, а таже другие ограничительные меры.

Читайте также: после карантина по АЧС свинокомплекс в Ейском районе планирует возобновить работу.