Вспышку африканской чумы свиней обнаружили на предприятии на Кубани, введен карантин
Вспышка АЧС произошла на предприятии «Импульс» в Кущевском районе.
Об этом сообщается в постановление главы Краснодарского края о введении карантина. Документ опубликовали на сайте администрации региона.
Эпизоотическим очагом определена территория предприятия «Импульс» в хуторе Большая Лопатина.
«Определить угрожаемой зоной — территорию радиусом 7 километров от границ эпизоотического очага… зоной наблюдения — территорию радиусом 10 километров от границ угрожаемой зоны», — говорится в документе.
В связи с выявленным заболеванием вводятся соответствующие запреты на оборот животных и продукции, а таже другие ограничительные меры.
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