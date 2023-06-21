После карантина по АЧС свинокомплекс в Ейском районе планирует возобновить работу

До вспышки африканской чумы свиней в компании «ТД «Ясени» работали около 100 местных жителей.

Об этом в ходе прямой трансляции муниципального центра управления рассказал глава Ейского района Роман Бублик.

«Собственник проводит карантинные мероприятия. Когда они закончатся, он будет возобновлять работу. Мы со своей стороны постараемся приложить все усилия, чтобы предприятие запустилось», — сказал глава муниципалитета.

Мощность предприятия — около 40 тыс. голов. В результате АЧС пришлось уничтожить около 20 тыс. племенного поголовья. Ежегодно доходы предприятия в бюджет края составляли от 12 до 13 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», карантин на территории ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» ввели 1 декабря 2022 года. Из карантинной зоны изъяли всех свиней и продукты животноводства. Режим повышенной готовности из-за вспышки АЧС в районе ввели 2 февраля.

Владельцам ЛПХ пообещали компенсировать убытки из-за африканской чумы свиней по среднерыночной цене. Карантин на предприятии сняли 2 февраля. Комплектование поголовьем свиней на территории комплекса рекомендуется начать только через год после отмены карантина.