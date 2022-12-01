В Ейском районе выявлен очаг африканской чумы свиней

Карантин установлен на территории ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» в поселке Степном. Соответствующее постановление 1 декабря подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Карантинная зона из-за выявленного очага африканской чумы свиней определена радиусом 10 км. В нее вошли поселки Степной, Яснопольский, Симоновка, Широчанка, Садовый, село Александровка, хутора Зеленая Роща и Рассвет. Под наблюдение попадут еще 10 км от границ угрожаемой зоны.

Из карантинной зоны изымут всех свиней и продукты животноводства. Департаменту ветеринарии Краснодарского края поручено организовать мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС. Контроль за выполнением постановления губернатор возложил на своего заместителя по АПК Андрея Коробку.

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