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Госветслужба Кубани назвала предварительную причину гибели птиц в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosvetsluzhba-kubani-nazvala-predvaritelnuyu-prichinu-gibeli-ptits-v-krasnodarskom-krae
Госветслужба Кубани назвала предварительную причину гибели птиц в Краснодарском крае
Фото t.me/chp_krd

Специалисты опубликовали результаты исследований причин массовой гибели фазанов и ворон в Краснодарском крае.

В соцсетях в течение месяца появлялись фото и видео с погибшими птицами. Эксперты государственной ветеринарной службы провели исследования проб.

«Пробы направлялись в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» для проведения токсикологических, бактериологических, вирусологических исследований, а также на наличие гельминтозов, протозоозов и фосфида цинка. По результатам исследований возбудители гриппа птиц, болезни Ньюкасла не обнаружено», — сообщили в пресс-службе департамента ветеринарии Краснодарского края.

При этом в пробах обнаружили наличие возбудителей паразитных заболеваний, а также установили общую токсичность и содержание мышьяка. Это может свидетельствовать об отравлении.

Кроме того, в Краснодаре 26-27 ноября обнаружили 22 тушки птиц в Чистяковской роще. Специалисты собрали пробы и тоже направили в лабораторию для дальнейших исследований.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мор птиц заметили жители Брюховецкого района, Ейска и Краснодара. Специалисты госветслужбы провели исследования и исключили вирусные и паразитарные заболевания.

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