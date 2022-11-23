Массовая гибель птиц на Кубани: исследования исключили вирусные и паразитарные заболевания
Госветслужба региона опубликовала результаты первых исследований причин массовой гибели ворон и галок в Краснодаре и фазанов в Брюховецком районе.
Редакция «Кубань 24» обратилась в службу за комментариями после многочисленных публикаций в социальных сетях. Охотники из Брюховецкого района жаловались на падеж птицы у поля, где травили мышей. А жители Краснодара заметили погибших пернатых сразу в нескольких районах города. Специалисты государственной ветеринарии отобрали пробы и провели исследования, которые исключили наличие вирусных и паразитарных заболеваний:
— Пробы были направлены в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» для проведения токсикологических, бактериологических, вирусологических исследований, а также на наличие гельминтозов, протозоозов и фосфида цинка. По результатам исследований возбудители гельминтозов и кокцидиоза, гриппа птиц и болезни Ньюкасла не обнаружены.
Исследования отобранных проб продолжатся, чтобы установить окончательные причины гибели птиц.
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