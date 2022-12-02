В Ейском районе ввели режим повышенной готовности из-за африканской чумы свиней

На территории Ейского района 1 декабря ввели режим повышенной готовности из-за вспышки африканской чумы свиней в ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» в поселке Степном. Всех животных уничтожат.

Соответствующее постановление, подписанное главой муниципалитета Романом Бубликом, разместили на сайте администрации Ейского района.

«Считать границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, границы муниципального образования Ейский район», — говорится в постановлении.

Согласно документу, в муниципалитете будет создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Также поручено оборудовать и организовать круглосуточную работу охранно-карантинных постов, на которых будут дежурить казаки. Подъездные пути к ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» перекроют. Будут созданы комиссии для обхода населенных пунктов, попадающих в возможную зону заражения.

Замглавы Ейского района начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Михаилу Дьяченко и и. о. замглавы Ейского района Николаю Агеенко поручили обеспечить подготовку мест для утилизации животных. На время эвтаназии свиней организуют дежурство скорой помощи.

Также в постановлении отмечены рекомендации для Управления ветеринарии Ейского района по недопущению распространения АЧС. В частности, речь идет о дезинфекции на карантинно-охранных постах, усилении контроля соблюдения ветеринарно-санитарных режимов на предприятиях, перерабатывающих продукты и сырье животного происхождения, рынках, в местах убоя животных, хранения продукции. Руководству ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» рекомендовали провести дезинфекцию помещений и территории.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», карантин по АЧС установили на территории ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» в поселке Степном и в зоне 10 км от очага. Соответствующее постановление 1 декабря подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.